Panini col suo volto, pizze fritte e pizza gourmet: il menù 'napoletano' alla festa di Insigne

Tanti, tantissimi invitati alla festa di addio di Lorenzo Insigne, tenutasi ieri sera in un locale di Somma Vesuviana. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ha raccontato la serata, svelando anche il menù della cena. Una cena made in Napoli, chiaramente: panini di Mastro Burger personalizzati con il suo volto, pizze fritte della Masardona e l’immancabile pizza gourmet di Ciro Oliva.