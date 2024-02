Perché il Napoli ha deciso di cedere Gaetano e la mossa del Cagliari per spuntarla

Il mercato invernale del Napoli si è chiuso con una operazione in uscita: la cessione di Gianluca Gaetano in prestito al Cagliari.

Il mercato invernale del Napoli si è chiuso con una operazione in uscita: la cessione di Gianluca Gaetano in prestito al Cagliari. Il club sardo ha battuto la concorrenza del Granada perché ha fornito maggiori garanzie sulla continuità in campo del classe 2000. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli così l’ha lasciato andare con l’obiettivo di riportarlo a casa in estate più esperto e il capitale calcistico di metà stagione trascorsa giocando con frequenza in una squadra in lotta per la salvezza. Con l’inserimento di Dendoncker e Traorè, solo con il campionato e la Champions League Mazzarri avrebbe fatto fatica a garantirgli il minutaggio necessario per mettere in mostra le proprie qualità. A Cagliari sia il direttore sportivo Bonato, che ha avuto Gaetano alla Cremonese, che Ranieri sono convinti che le sue qualità possano arricchire il centrocampo rossoblu".