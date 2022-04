Più sorrisi e meno tensioni: ADL ha una priorità negli incontri a cena con la squadra

La priorità di Aurelio De Laurentiis, in questo momento travagliato per il Napoli, è quella di ricompattare la squadra.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La priorità di Aurelio De Laurentiis, in questo momento travagliato per il Napoli, è quella di ricompattare la squadra. Per questo ha indetto queste cene serali e starà vicino alla squadra fino a sabato, giorno di Napoli-Sassuolo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: “Tutti insieme per ricreare un clima “familiare”. Più sorrisi possibili per disinnescare le troppe tensioni esistenti e ricreare un clima di armonia”.