"Pochi arbitri e senza top, c'è ansia da scudetto", l'allarme del CdS

"Pochi arbitri e senza top. C'è ansia da scudetto", titola stamane il Corriere dello Sport. Il primo campionato di Gianluca Rocchi da designatore, a sei giornate dalla fine vede quattro squadre in lotta per lo scudetto in sei punti, quattro in lotta per l'Europa ed una lotta per non retrocedere ancora non definita. E se aggiungiamo che poi abbiamo la peggior classe arbitrale degli ultimi 30 anni il gioco è sempre più arduo. Alla fine arbitrano sempre i soliti, basta scorrere i numeri. Di Bello ha addirittura 14 gare in serie A, subito dietro Doveri e (incredibilmente) Chiffi con 13, poi Orsato, Mariani e la sorpresa Marinelli. Ma le scelte sono obbligate per Rocchi, che deve mandare in campo anche chi avrebbe bisogno di un rientro graduale.