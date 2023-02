Politano-Lozano, l'alternanza è scientifica: oggi sarà parità nelle gare da titolare

L'alternanza tra Hirving Lozano e Matteo Politano è praticamente scientifica. Oggi dovrebbe partire dall'inizio il Chucky, pronto a pareggiare.

L'alternanza tra Hirving Lozano e Matteo Politano è praticamente scientifica. Oggi dovrebbe partire dall'inizio il Chucky, pronto a pareggiare il numero di partite cominciate dall'inizio: "Un gioco a due che finora ha visto il Chucky inaugurare la partita 13 volte (11 in campionato e 2 in Champions) e il collega invece 14 (10 in campionato e 4 in Champions). Spalla a spalla, testa a testa: e se le indicazioni della rifinitura saranno confermate, oggi con la Cremonese andrà in scena il pareggio".