Politano, rapporto speciale col MIlan: un dato 'spaventa' Allegri

Matteo Politano ha un rapporto speciale con il Milan. L’esterno offensivo del Napoli, uno dei punti fermi nello scacchiere tattico di Antonio Conte, ha realizzato contro i rossoneri più reti che contro qualsiasi altra squadra in Serie A: ben sei in totale. Un dato che lo conferma come una vera e propria bestia nera per il Diavolo, come scrive il Corriere dello Sport.

Le prime due reti arrivarono con la maglia del Sassuolo, le altre quattro sono state firmate da protagonista con il Napoli. L’ultima marcatura risale proprio allo scorso 30 marzo, al Maradona, in occasione dell’ultimo incrocio tra le due squadre. Un dato rassicurante per domenica.