Prendere o lasciare: ADL ha reagito così alle voci Mertens-Inter

Prendere o lasciare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘Repubblica’ sarebbe questa la posizione assunta dal presidente Aurelio De Laurentiis in merito alle voci di un possibile accordo tra Dries Mertens e l’Inter, con il Napoli che resta fermo all’offerta da 4 milioni per un biennale.

“Il patron - si legge - non tollera pressioni esterne e non ha alcuna intenzione di farsi coinvolgere in aste internazionali. Ogni giorno che passa fa aumentare le possibilità di un divorzio tra attaccante e club: di fatto già separati in casa da due mesi”.