PRIMA PAGINA - CdS - AIC all'attacco: "Cambiate il decreto"

"Cambiate il decreto" così intitola in prima pagina il Corriere dello Sport, durissima presa di posizione dell'AIC: "Discriminatoria e illogica la scelta di impedirci il lavoro individuale nei centri sportivi. Norme da rivedere". Roma e Lazio chiedono di allenarsi. Oggi la lettera della Lega al Governo mentre sale la tensione con la FIGC.

"Spagna e Germania al via, Francia al stop" spazio anche agli altri campionati in giro per l'Europa: "Anche gli inglesi pronti a ripartire. Solo Parigi controcorrente"