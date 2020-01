PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Gattuso lancia Lobotka e Demme, Allan è un caso"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il Napoli ed il match di oggi che vedrà gli azzurri contro la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. "Gattuso lancia Lobotka e Demme", riport il Corriere che pone anche l'attenzione sull'esclusione di Allan dalla lista dei convocati per il match contro i biancocelesti: "Allan è un caso. Non convocato per una botta al fianco dopo le scintille con Mertens ed i malumori per il cambio".