PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Giuntoli vola in Spagna per Lobotka. Si riapre la pista Carrasco"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania apre in prima pagina con Stanislav Lobotka, obietto del Napoli di Gattuso: il direttore sportivo Giuntoli partirà tra oggi e domani alla volta di Vigo, in Spagna, proprio per trattare lo slovacco. "Si riapre la pista Carrasco", scrive ancora il Corriere, con il Napoli che dunque avrebbe intenzione di mettere le mani su Ferreira Carrasco (26), oggi al Dalian di Hamsik.