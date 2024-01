PRIMA PAGINA - Cds: "Il VAR cieco! Napoli, Roma e Lazio: che chance"

"Il VAR cieco", titola il Corriere dello Sport per raccontare della vittoria dell'Inter tra polemiche ed accuse

"Il VAR cieco", titola il Corriere dello Sport per raccontare della vittoria dell'Inter tra polemiche ed accuse: non vista la gomitata di Bastoni prima del gol di Frattesi al 93'. Inter campione d'inverno ma il 2-1 andava annullato. "Napoli, Roma, Lazio: che chance", il titolo in taglio basso dopo il ko della Fiorentina. Di seguito la prima pagina integrale