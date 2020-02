PRIMA PAGINA - CdS - "Messi avverte il Napoli con un poker all'Elbar"

In taglio centrale il Corriere dello Sport titola: "Prova a prendermi". La Juve vince contro la SPAL e allunga sulle inseguitrici: la Lazio è impegnata alle 12:30 contro il Genoa a Marassi. Rinviata la partita dell'Inter con la Sampdoria a San Siro. In taglio alto: "Coronavirus. Stop a tre gare di A". Rinviate tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto. Oltre alla gara dei nerazzurri, in A stop anche per Atalanta e Verona. In taglio basso spazio alla partita di Champions tra Napoli e Barcellona: "Messi avverte il Napoli con un poker all'Elbar", martedi sfida Champions al San Paolo.