PRIMA PAGINA - CdS: "Rino tenta l'aggancio e scuote il Napoli"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio anche al Napoli, ed il match di stasera che vedrà gli azzurri di fronte alla Roma di Fonseca: "Rino tenta l'aggancio", il titolo in basso, con Gattuso che starebbe pensando di dare spazio a Milik e tenere Mertens in panchina. Spazio poi alla sconfitta della Lazio e la "Fuga" della Juve per lo Scudetto.