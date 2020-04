PRIMA PAGINA - CdS sulla ripresa della Serie A: "Scudetto a due vie"

"Scudetto a due vie", titola così la prima pagina de il Corriere dello Sport. "Vi riveliamo le ipotesi sulle possibili ripartenze di Serie A e Coppe". Esistono un calendario parallelo con i campionati affiancati all'Europa e un calendario a blocchi con la chiusura dei tornei per il titolo e solo dopo Champions e Europa League: finali 5-8 o 19-22 agosto.

QUESTIONE STIPENDI - Di fianco spazio alla questione stipendi: "Caso stipendi che scontri nelle leghe top". Oggi assemblea dei club di A, è ancora lontana l'intesa con l'AIC. In Inghilterra il Liverpool fa discutere, in Spagna non convince la mediazione di Casillas.