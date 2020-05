PRIMA PAGINA - Chiesa al CdS: "Voglio ricominciare, non temo il virus!"

"Io non ho paura" non è solo il titolo di un film ma anche le parole di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio. In prima pagina il suo pensiero: "Ho voglia di ricominciare, non temo il virus: siamo assistiti da medici bravissimi" ha detto Chiesa. In primo piano anche il piano del calcio per ricominciare, in basso la notizia dell'ok alla rivoluzione con le 5 sostituzioni per partita.