PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport a tutta pagina: "Lo sport si ferma. Viva lo sport"

Un solo titolo a colonizzare tutta la prima pagina. Cosa che capita solo quando vinci i Mondiali. E senza nemmeno un'immagine. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si presenta con la seguente titolazione, a caratteri cubitali: "Lo sport si ferma. Viva lo sport". Con la prima delle due frasi scritta in nero, la seconda in rosso. E con l'editoriale del direttore, Andrea Monti, unica altra presenza in prima pagina, intitolato: "L'Italia gioca la partita della vita". L'emergenza coronavirus, insomma, ha colonizzato interamente la prima pagina della rosea nell'edizione odierna.