PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Maxi mercato per rilanciare il calcio"

"Maxi mercato per rilanciare il calcio". Così La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina, con grande rilevanza, nell'edizione odierna. Spiegando: "Si fa strada un'idea Fifa: sessione maratona dall'estate a fine anno per consentire ai club di costruire al meglio le rose e salvare i bilanci". E ancora: "E sulla giostra dei nomi salgono tanti campioni in scadenza o in bilico: Donnarumma e Higuain, Icardi e Vidal, ma anche Pogba, Chiesa e Tonali".

Le trattative nerazzurre - In prima pagina c'è spazio anche per il mercato dell'Inter: "Young e Moses fasce prenotate. E il futuro sarà ancora "inglese". L'ex dello United e il nigeriano in prestito dal Chelsea resteranno. Alonso o Emerson per il dopo".

Le idee viola - C'è anche il mercato dell'altra milanese nella pagina principale della Rosea odierna. Ma questa volta il mercato è in uscita: "Jack (Bonaventura NdR) e Paquetà, quella coppia che stuzzica la Fiorentina".