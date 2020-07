PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Nemmeno Gattuso riesce a fermare Gasp"

Una dea col turbo. Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport spazio in taglio laterale alla vittoria dell'Atalanta per 2-0 contro il Napoli ieri sera: "Nemmeno Gattuso riesce a fermare la marcia di Gasp e l'Atalanta vola. Trascinati da un super Gomez, i bergamaschi blindano il quarto posto".

"Conte formula +11". Questo il titolo in taglio alto con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani: "Undici punti in più dello scorso campionato, così l'Inter si è avvicinata alla Juve. Ora Zhang scatena il mercato nerazzurro".