PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Noventus! Dybala a rischio per il Lione. Immobile record"

"Noventus! Dybala a rischio per il Lione. Immobile record" sono questi alcuni titoli de La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria dello scudetto per la Juventus. Successo decisivo per 2-0 contro la Sampdoria. Sarri vince il tricolore nel campionato più lungo della storia. In basso lo show di Immobile e anche la perla di Verdi che avvicina il Torino alla salvezza.