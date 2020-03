PRIMA PAGINA - Gazzetta su Higuain: "In fuga dal virus"

"In fuga dal virus": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Esodo in casa Juventus. Dopo Cristiano Ronaldo, che ha lasciato Torino prima del gran caos, anche Gonzalo Higuain, negativo, in Argentina dalla mamma con un volo privato. Il dribbling dell'argentino 'imitato' all'estero dalle stelle del PSG. Jovic (Real) va in Serbia: denunciato. Dopo il Pipita, anche Pjanic e Khedira lasciano Torino per tornare a casa (col permesso del club).