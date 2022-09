PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”Alex, tocca a te”

”Alex, tocca a te”. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi.

”Alex, tocca a te”. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Grande chance per il portiere anche in chiave nazionale. Navas resta al Psg: il Napoli punta su Meret, il pararigori. Il club di DeLa si è già mosso per blindare il numero uno: sul tavolo un contratto fino al 2027. No a Solbakken, Ounas va al Lille".