“Ansia per Kim”. Titola così in taglio alto l’edizione campana del Corriere dello Sport. “Il Napoli prova a blindare Osimhen, ma può perdere presto il coreano. Il Bayern è pronto a portarsi via il difensore con 50 milioni. Il club tedesco prepara i soldi della clausola: è convinto di aver battuto la concorrenza di City e United. Garcia studia due soluzioni per sostituire il centrale: Danso o Lucumì”.