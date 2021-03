PRIMA PAGINA - CdS Campania - Bagni: "Zielinski da Real"

Il Corriere dello Sport, apre oggi in prima pagina, con le dichiarazioni dell'ex azzurro Salvatore Bagni rilasciate al quotidiano: "Zielinski da Real. Piotr regala colpi di un altro pianeta. Non esiste uno così. E la Champions non ci sfuggirà". Al centro spazio agli impegni di Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo con le rispettive nazionali: "Ibra e CR7, la voglia matta".