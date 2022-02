PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Brivido Scudetto, Napoli freme”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la lotta Scudetto

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la lotta Scudetto: "Il primo posto, l'amore della città, il tiro a giro di Insigne e Fabian. Brivido Scudetto, Napoli freme. Sono quasi esauriti i biglietti per il Milan: 'Domenics tutti al Maradona'. E stasera Pioli affronta l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Il blitz all'Olimpico, il patto per il tricolore e il premio di Spalletti: 'Un giorno in più di vacanza'. I tifosi ci credono: battere Giroud e Leao per la fuga". In taglio centrale spazio al Monday Night di Serie A: "Atalanta, il gol senza gioia del russo Miranchuk". Di spalla spazio al conflitto Russia-Ucraina: "Cio, Fifa e Uefa: 'Mosca è fuori'". In taglio basso si parla dell'altra semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: "Piatek: vieni avanti Vlahovic".