PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Cholito arriva con Raspa"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato del Napoli: "Cholito arriva con Raspa. La cessione di Petagna al Monza porta subito Simeone da Spalletti. Per il talento del Sassuolo trattativa vicina alla svolta". In taglio basso spazio al Real Madrid di Ancelotti che si prepara per la finale di Supercoppa europea: "Ancelotti può fare di nuovo la storia".