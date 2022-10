PRIMA PAGINA - CdS Campania: ”Corri, Napoli, corri"

"Torna la Champions: Spalletti lanciatissimo verso la qualificazione".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida di Champions League tra Ajax e Napoli: "Corri, Napoli, corri. Torna la Champions: Spalletti lanciatissimo verso la qualificazione". In taglio basso un'anticipazione del libro 'Diventare Mourinho', che svela come il portoghese ha convinto la Joya a trasferirsi alla Roma: "Dybala a Roma, tutta la verità".