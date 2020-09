PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Cosa ci siamo persi!"

Il Corriere dello Sport nelle sua edizione Campania apre con la vittoria degli azzurri nella seconda di Campionato: "E' un Napoli che fa sognare: 6 gol al Genoa. Show al San Paolo solo per mile spettatori. E domenica sfida a Pirlo. Insigne, Ko muscolare". In alto spazio ai prossimi avversari degli azzurri che pareggiano a Roma: "Dzeko grazie la Juve".