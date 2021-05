PRIMA PAGINA - Cds Campania: “De Paul, c’è il Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il forte interesse del Napoli per De Paul: “De Paul, c’è il Napoli. Club azzurro in vantaggio, la trattativa con l'Udinese è avviata da tempo. Adl ordina di bloccare l'offensiva del Milan: sull'argentino ha la priorità". In alto la situazione legata al futuro di Donnarumma. Al centro spazio all'eliminazione dagli Europei Under 21 dell'Italia: "Under 21, che peccato: la resa ai supplementari". Sulla destra il caos Superlega e sulla sinistra la trattativa tra la Lazio e Sarri.