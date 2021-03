PRIMA PAGINA - CdS Campania: "E' tornato EuroCiro"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Roma grazie alla doppietta di Dries Mertens: "E' tornato EuroCiro. Mertens stende la Roma con due gol: ora la Champions è più vicina. La punta belga non realizzava una doppietta da 18 mesi. Ruiz e Zielinski dirigono il gioco, Demme promosso". Di spalla i risultati di giornata con in primo piano la prima vittoria della storia del Benevento a Torino contro i bianconeri: "Juve, una resa. Gaich storico".