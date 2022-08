PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Fabian va al PSG"

"Blitz dello sceicco, il Napoli pronto a cederlo per 25 milioni".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con una bomba di mercato: "Fabian va al PSG. Blitz dello sceicco, il Napoli pronto a cederlo per 25 milioni". Ancora mercato più in basso: "Raspadori alla stretta finale. E in porta Navas sorpassa Kepa". Di spalla spazio all'amichevole con Espanyol: "Kvara e Osi pericolosi ma il gol non arriva. Indicazioni positive da Kim e Anguissa".