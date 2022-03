PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Forza Mertens, il Napoli sei tu”

"Senza Osimhen (squalificato) e Petagna rotto, Spalletti si affida all'uomo record (144 gol azzurri): per continuare a sognare ci vorrà il Ciro migliore".

"Forza Mertens, il Napoli sei tu”, titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Il belga guiderà l'attacco a Bergamo. Senza Osimhen (squalificato) e Petagna rotto, Spalletti si affida all'uomo record (144 gol azzurri): per continuare a sognare ci vorrà il Ciro migliore". Di spalla spazio al tecnico del Bologna che resta in contatto con la squadra dall'ospedale: "Mihajlovic ricoverato: dirige in video il Bologna". Sempre di spalla spazio al caso Veretout in casa Roma: "Gli eccessi di Veretout irritano Mou: sarà ceduto".