“Grazie Lucio”. Titola così al centro il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi che apre con l'intervista a Lobotka: "Spalletti ha cambiato la storia mia e del Napoli. Ha puntato sulle mie qualità quando in pochi credevano in me. Vogliamo vincere anche in Europa. Futuro? Io resto".