PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il Napoli resta solo"

"Il Napoli resta solo", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "La squadra chiama la sua gente per la sfida di domani al Maradona. Appena 11.000 biglietti venduti: il Leicester si batte con i tifosi. Europa Leauge da brividi: vincere per qualificarsi. Spalletti combatte con l'emergenza: 4-2-3-1 o 3-4-3. Malcuit a destra, Demme si scalda, Petagna dall'inizio e Mertens in corsa". A centro pagina spazio alle sconfitte in Champions delle milanesi: "Milan fuori dalle coppe. Inter punita da Ancelotti".