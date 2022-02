PRIMA PAGINA - CdS Campania: "La volata di Lorenzo"

"La volata di Lorenzo", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Insigne sogna l'addio a colpi di gol. Napoli, il capitano prepara un finale in grande stile". A centro pagina spazio alla vitoria del Senegal contro il Burkina Faso: "Koulibaly e il suo Senegal in finale di Coppa d'Africa". In taglio basso spazio alle dichiarazioni del neo acquisto della Salernitana: "Salerno, carica Perotti".