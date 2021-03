PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Lorenzo che numeri”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con lo strepitoso momento di forma di Insigne: “Lorenzo che numeri. Il Napoli celebra le 103 meraviglie di Insigne”. Al centro spazio alla vittoria dell'Inter sull'Atalanta che porta gli uomini di Conte ad allungare in vetta: "Le mani sullo Scudetto". Di spalla l'impegno in Champions della Juventus: "Pirlo: come una finale".