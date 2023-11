PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Mazzarri tutto nuovo"

"Sabato, alla prima contro l'Atalanta, varerà il suo 4-3-3: Osimhen può recuperare".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica la prima pagina al nuovo allenatore del Napoli: "Mazzarri tutto nuovo. Dopo 10 anni è tornato a Napoli un allenatore trasformato. Ha smesso di fumare e ha investito in ville. Sabato, alla prima contro l'Atalanta, varerà il suo 4-3-3: Osimhen può recuperare". Di spalla spazio alla Nazionale con le scelte di Spalletti per gli Europei: "Da Udogie a Kean, ecco i favoriti per Euro 24". In taglio basso la favorita scudetto secondo l'algoritmo: "Inter, scudetto all'84%".