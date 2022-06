PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Mertens, la Roma si fa avanti”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Dries Mertens

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Dries Mertens: “Mertens, la Roma si fa avanti. Anche Mou si muove per la punta. Napoli, l'insidia è l'offerta dei Friedkin. I giallorossi chiamano Dries ma DeLa potrebbe fermarlo". Spazio anche al calciomercato di Inter e Juve: "Inter-Lukaku, Marotta cerca la chiave. Pogba, il Psg spaventa la Juve". In taglio centrale la Nazionale di scena quest'oggi contro l'Inghilterra: "Il rimpianto è Balotelli".