PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, è Itakura"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: "Napoli, è Itakura. Il giapponese entra in corsa per il dopo Kim. L'entourage del difensore: 'Firma vicina'. Poi in serata la retromarcia. Gioca del Gladbach, può sorpassare Kilman. Vice Di Lorenzo: c'è Faraoni".