PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli e Rino tutta discesa”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Champions del Napoli: “Napoli e Rino tutta discesa. Nessuno scontro diretto: traguardo a quota 81. Sprint Champion: calendario da 18 punti in 6 gare”. In taglio alto spazio al calciomercato e al piano della Juventus per portare Donnarumma in bianconero. Sulla sinistra le tensioni dopo l'Assemblea di Lega e al centro si parla di tennis e dell'impegno di Sinner.