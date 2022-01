PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, idea Frattesi”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il calciomercato degli azzurri: "Napoli, idea Frattesi. L'inserimento nella caccia al centrocampista. Mercato, per giugno viene monitorato anche Ilic del Verona. Corsa scudetto: Spalletti fa affidamento sui gol di Osi e Mertens". Al centro si parla dell'offerta della Juventus per Vlahovic: "Per Vlahovic 70 milioni". In basso spazio alla Nazionale Italiana: "Balotelli, chance mondiale. Mancini lo mette alla prova".