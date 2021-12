PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, idea Kumbulla! Su Insigne pressing canadese”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato del Napoli: "Idea Kumbulla. Via al piano rinforzi: serve anche un terzino sinistro. Napoli in azione: Giuntoli tratta con la Roma il prestito del centrale". Spazio al centro anche al futuro di Lorenzo Insigne: "Da Insigne tweet d'amore, mentre continua il pressing canadese. Lorenzo aspetta segnali sul rinnovo ma il Toronto lo tenta: offerto un contratto di 4 anni (7 milioni a stagione". Al centro il nuovo acquisto della Fiorentina: "Si presenta Ikonè: la freccia viola".