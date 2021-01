PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, l'hai buttata via"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sconfitta del Napoli in finale di Supercoppa contro la Juventus: "Napoli, l'hai buttata via. Gli azzurri sprecano. Insigne sbaglia il rigore dell'1-1, la Juve alza la Supercoppa. Il capitano in lacrime". Più in basso le dichiarazioni di Rino Gattuso al termine del match: "Noi sfortunati".