PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, rischio Messi"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con i possibili avversari del Napoli negli ottavi di Champions League: "Napoli, rischio Messi. Champions, lunedì il sorteggio degli ottavi: il pericolo è il Psg. Il club francese arriva secondo nel girone: ora può incrociare gli azzurri". A centro pagina spazio ai risultati delle altre italiane in Champions: "Milan avanti. Allegri scende in Europa League. E Chiesa torna".