PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, soluzione Mertens"

"Napoli, soluzione Mertens", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "E' guarito e sta recuperando la forma per essere pronto a sostituire Osi. In panchina contro il Cagliari al Maradona, ha giocato uno spezzone di gara a Firenze. Spalletti lo vuole al massimo a gennaio quando perderà il nigeriano per la Coppa D'Africa".