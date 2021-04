PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, tornano i gol”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il rientro dei giocatori impegnati con le nazionali: “Napoli, tornano i gol”. Spazio poi ai problemi in casa Juventus in vista del derby contro il Torino: "Juve solo guai. Bonucci positivo. Festa in casa: sospesi Mckennie, Arthur e Dybala". Nel taglio alto l'Inter fissa il prezzo sul gigante belga: "Vuoi Lukaku? 120 milioni!".