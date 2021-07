PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, via all’era Spalletti”

“Napoli, via all’era Spalletti. Il nuovo tecnico arriva in città e incontra De Laurentiis. Atteso intorno a mezzogiorno, Luciano raggiungerà subito Castel Volturno dove si svolgerà il primo vertice con il presidente: sul tavolo rinnovi e mercato". Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'inizio dell'avventura napoletana di Luciano Spalletti. Spazio anche alla Nazionale che oggi sfiderà il Belgio nei quarti di finale di Euro2020: "Noi con voi".