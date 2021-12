PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Non è il Napoli"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il ko del Napoli con lo Spezia: "Non è il Napoli. Terza sconfitta di fila al Maradona: la vetta adesso è a 7 punti. Autogol di Juan Jesus, Spalletti battuto in casa dallo Spezia (0-1). Serata da incubo per gli azzurri ancora decimati. ADL li rincuora: ' Siete fortissimi'. Alla ripresa c'è la Juve all'Allianz". Di spalla spazio ai risultati delle romane: "Lazio super, Pedro gol alla Immobile. Mou s'illude, graffio Samp".