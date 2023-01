PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Osi alla Jacobs”

“Osi alla Jacobs”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“Osi alla Jacobs”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Dieci gol in nove partite dalla sfida alla Roma. E domenica ritrova Mou. Victor figlio del vento: scatti da 35,5 km/h per lo scudetto. Napoli sogna con il suo asso. E Spalletti prova il 4-3-3: Kvara si scalda, sulla destra c'è la possibile sorpresa Elmas".