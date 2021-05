PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Paradiso Insigne"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro la Fiorentina: "Paradiso Insigne. Napoli. Lorenzo stellare a Firenze: un gol da record (quota 19) e due pali. Champions in pugno: sorpassa la Juve e aggancia il Milan". In taglio alto spazio alle parole del bomber granata Djuric: "La Salernitana vuole tenersi la Serie A". Di spalla in evidenza il pari amaro del Benevento: "Il finale è da incubo".