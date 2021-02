PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Profondo rotto"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la crisi del Napoli e la posizione di Rino Gattuso all'indomani della sfida con l'Atalanta: "Profondo rotto. Covid e infortuni: Napoli ancora da inventare, ma si rivede Koulibaly". Sulla destra si parla dell'Inter e della situazione finanziaria in casa nerazzurra: "Zhang, parole d'addio all'Inter". In taglio basso spazio ai mondiali di sci con la vittoria della medaglia d'argento dell'Italia: "Luca, miracolo a Cortina".